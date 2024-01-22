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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Бургос
Леганес - Бургос: обзор матча 22 января 2024
Леганес
22.01.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 0
Завершен
Бургос
14'
Д. Гарсия
20'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Бургос
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Д. Гарсия
90'
87'
Замена
J. López-Pinto
️️️️
Б. Гонсалес
77'
Замена
М. Муньос
️️️️
М. Атьенса
Замена
L. Perea
️️️️
О. Уренья
76'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Н. Джуара
76'
69'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
K. Appin
23'
Желтая карточка
Матос
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Ф. Портильо
20'
19'
Желтая карточка
Х. Антонио Каро
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
О. Уренья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Бургос
2
Sergio Fernández
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Конде
23
Саэнс
55
Гонсалес
4
Арамбарри
15
Франкеса
12
Ньом
7
Джуара
14
Чикко
28
Уренья
20
Портильо
9
Гарсия
3-3-2-2
13
Каро
17
Гонсалес
18
3
Матос
22
Санкрис
20
Атьенса
10
16
Санчес
16
Мартин
14
Ниньо
4
Эльхесабаль
9
Гарсия
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Гарсия
28
Уренья
6
6
28
Уренья
7
Джуара
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
7
Джуара
17
Гонсалес
11
11
17
Гонсалес
20
Атьенса
22
Муньос
22
Муньос
20
Атьенса
10
99
99
10
Остались в запасе
Леганес
Бургос
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
42
Koke Mota
ЦП
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
2
Sergio Fernández
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
95
Алекс Бермехо
ЛВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
42
Koke Mota
ЦП
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
2
Sergio Fernández
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
95
Алекс Бермехо
ЛВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леганес - Бургос
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
9
Офсайды
1
4
Количество передач
402
572
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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