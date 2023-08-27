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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Альбасете
Леганес - Альбасете: обзор матча 27 августа 2023
Леганес
27.08.2023, воскресенье, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 0
Завершен
Альбасете
22'
Д. Раба (П)
68'
Д. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Альбасете
Замена
Д. Конде
️️️️
D. Jimenez
81'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Гарсия
81'
Замена
Х. Саэнс
️️️️
Н. Гарсия
76'
72'
Замена
А. Пачеко
️️️️
R. Rodriguez
72'
Замена
S. Shashoua
️️️️
А. Килес
72'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Л. Олаэчеа
70'
Желтая карточка
R. Rodriguez
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Гарсия
68'
66'
Желтая карточка
Х. Антонио Рос
Замена
И. Нею
️️️️
Д. Раба
62'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Ундабаррена
62'
48'
Замена
A. Medina Delgado
️️️️
К. Исаак
46'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
C. Glauder
Желтая карточка
И. Ундабаррена
42'
Желтая карточка
С. Сиссе
33'
Желтая карточка
L. Perea
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Раба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Леганес
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
3-2-3-3
12
Ньом
55
Гонсалес
4
Арамбарри
15
Франкеса
21
Мирамон
8
Ундабаррена
8
Сиссе
11
Гарсия
9
Гарсия
19
Раба
13
2-2-5
13
22
Родригес
17
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
9
Килес
7
14
2
Исаак
13
13
Конде
13
Конде
13
11
Гарсия
23
Саэнс
23
Саэнс
11
Гарсия
19
Раба
91
Нею
91
Нею
19
Раба
8
Ундабаррена
14
Чикко
14
Чикко
8
Ундабаррена
9
Гарсия
9
Поведа
9
Поведа
9
Гарсия
14
6
Пачеко
6
Пачеко
14
5
37
Рос
37
Рос
5
2
Исаак
4
4
2
Исаак
9
Килес
19
19
9
Килес
14
Олаэчеа
30
Эскриче
30
Эскриче
14
Олаэчеа
Остались в запасе
Леганес
Альбасете
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
29
Sergio Navarro
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
29
Sergio Navarro
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Леганес - Альбасете
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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