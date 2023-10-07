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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Овьедо
Леганес - Овьедо: обзор матча 07 октября 2023
Леганес
07.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 10 тур
0 : 0
Завершен
Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Овьедо
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Чикко
87'
Желтая карточка
С. Гонсалес
85'
Желтая карточка
И. Нею
80'
76'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
В. Росада
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Н. Джуара
67'
63'
Замена
В. Камараса
️️️️
С. Коломбатто
63'
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Сеоане
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Раба
46'
Желтая карточка
Д. Раба
43'
31'
Желтая карточка
Д. Кальво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
10
Ромарио Ибарра
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
4-1-3-2
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
12
Ньом
91
Нею
14
Чикко
6
7
Джуара
9
Гарсия
19
Раба
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
4
Костас
11
Коломбатто
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
19
Луисми
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
7
Джуара
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
7
Джуара
14
Чикко
20
Портильо
20
Портильо
14
Чикко
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
17
Росада
10
Ибарра
10
Ибарра
17
Росада
11
Коломбатто
6
Камараса
6
Камараса
11
Коломбатто
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
Остались в запасе
Леганес
Овьедо
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Леганес - Овьедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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