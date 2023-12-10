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    Jon Šporn - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Jon Šporn
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 90' Черноморец 0:2 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 19 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    19.05.2024 1' -90' Рух (Львов) 2:0 Черноморец (Одесса)
    12.05.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    05.05.2024 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Черноморец (Одесса)
    01.05.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:4 Шахтер (Донецк)
    52'
    27.04.2024 1' -90' Минай (Минай) 2:0 Черноморец (Одесса)
    20.04.2024 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    14.04.2024 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Черноморец (Одесса)
    26.02.2024 1' -82' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    10.12.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Колос (Ковалевка)
    03.12.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:3 ЛНЗ (Черкасы)
    27.11.2023 1' -89' Днепр-1 (Днепр) 5:2 Черноморец (Одесса)
    12.11.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:3 Рух (Львов)
    90'
    05.11.2023 1' -85' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Черноморец (Одесса)
    21.10.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:0 Минай (Минай)
    08.10.2023 1' -78' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    30.09.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Заря (Луганск)
    16.09.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Полесье (Житомир)
    01.09.2023 1' -80' Верес (Ровно) 3:1 Черноморец (Одесса)
    27.08.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    44'
    20.08.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:2 Динамо (Киев)
    90'
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