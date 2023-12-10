Jon Šporn - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Jon Šporn
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jon Šporn
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|0:2
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|19
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|19.05.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|12.05.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.05.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|01.05.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|52'
|27.04.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|26.02.2024
|1' -82'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.12.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|03.12.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|ЛНЗ (Черкасы)
|27.11.2023
|1' -89'
|Днепр-1 (Днепр)
|5:2
|Черноморец (Одесса)
|12.11.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:3
|Рух (Львов)
|90'
|05.11.2023
|1' -85'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|21.10.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Минай (Минай)
|08.10.2023
|1' -78'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|30.09.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|16.09.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|01.09.2023
|1' -80'
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|27.08.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|44'
|20.08.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Динамо (Киев)
|90'