Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Пеццони - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1989 (37), Франкфурт-на-Майне
#17 | Полузащитник
193 см | 85 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1 : 4
05.05.2012
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
4 : 1
28.04.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2012
Штутгарт
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
4 : 0
10.04.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
2 : 1
31.03.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 6
25.03.2012
Боруссия Д
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4 : 1
18.03.2012
Кельн
1' - 77'
43'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
0 : 1
12.02.2012
Гамбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
05.02.2012
Кельн
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
1 : 4
28.01.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 0
21.01.2012
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
16.12.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
13.12.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
4 : 0
10.12.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0 : 3
25.11.2011
Боруссия М
54' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3 : 2
05.11.2011
Кельн
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2011
Аугсбург
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 0
22.10.2011
Кельн
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 3
06.08.2011
Вольфсбург
1' - 83'
Главные новости
Известный агент сообщил подробности переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
3
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
1
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+