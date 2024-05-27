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Мохаммед Аль-Досари - статистика

Завершил карьеру
31 марта 2003 (23)
#38 | Защитник
Саудовская Аравия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Иттифак
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таавун
1 : 0
27.05.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
23.05.2024
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
20.04.2024
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
06.04.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фат
1 : 0
03.04.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
29.03.2024
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
0 : 2
02.03.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
26.02.2024
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 2
15.02.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
28.12.2023
Аль-Хазм
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
3 : 1
22.12.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
16.12.2023
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
07.12.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
02.12.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.11.2023
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фейха
0 : 0
11.11.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
04.11.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
2 : 3
28.10.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Рияд
1 : 0
22.10.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Абха
1 : 3
16.09.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
02.09.2023
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
28.08.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.08.2023
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хазм
0 : 2
18.08.2023
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
14.08.2023
Аль-Наср
Был в запасе
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