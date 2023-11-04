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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Раед
Аль-Иттифак - Аль-Раед: обзор матча 04 ноября 2023
Аль-Иттифак
04.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Раед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Раед
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Аль-Гамди
90'
+5
Желтая карточка
Н. Азази
90'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Фузаир
90'
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Аль-Биши
Замена
M. Al Saad
️️️️
Х. Аль-Гамди
86'
Желтая карточка
А. Хатиб
85'
84'
Замена
М. Лум
️️️️
К. Эль-Беркауи
71'
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
Желтая карточка
Д. Хендерсон
55'
10'
Желтая карточка
М. Фузаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
(К)
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
18
Найеф Азази
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
4-1-2-3
48
Виктор
29
Абдулрахман
13
Хендри
32
Тиссеран
70
Хатиб
2
Махзари
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Грей
80
Аль-Гамди
7
Аль-Кувайкиби
3-3-1-1-2
99
Морейра
21
Гонсалес
19
Аль-Фахад
27
Аль-Собеаи
2
Ваеши
17
Норманн
2
Аль-Джайзани
14
Аль-Биши
10
Фузаир
11
Таварес
95
Эль-Беркауи
80
Аль-Гамди
77
77
80
Аль-Гамди
95
Эль-Беркауи
21
Лум
21
Лум
95
Эль-Беркауи
14
Аль-Биши
18
Азази
18
Азази
14
Аль-Биши
10
Фузаир
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
10
Фузаир
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Раед
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Раед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Alshamrani, Saudi Arabia
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