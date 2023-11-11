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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Аль-Фейха - Аль-Иттифак: обзор матча 11 ноября 2023
Аль-Фейха
11.11.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Иттифак
90'
+3
Желтая карточка
М. Тиссеран
88'
Желтая карточка
А. Абдулла Азази
Замена
Х. Аль-Шуваиш
️️️️
М. Аль-Кайди
82'
Замена
С. Мандаш
️️️️
А. Оникуру
81'
67'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
Х. Аль-Гамди
Желтая карточка
О. Аль-Халаф
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К)
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Сауд Зидан
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
3-2-2-1-2
88
Стойкович
88
Аль-Халаф
2
Аль-Рашиди
98
Аль-Кайди
33
Конан
22
Аль-Бакави
6
Зидан
59
Цимирот
7
Оникуру
9
Нвакаеме
10
Сакала
3-2-2-2-1
48
Виктор
32
Тиссеран
13
Хендри
70
Хатиб
61
Аль-Отаиб
27
Аль-Шаммрани
11
Азази
23
Вейналдум
80
Аль-Гамди
10
Грей
19
Квайсон
98
Аль-Кайди
33
Аль-Шуваиш
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
7
Оникуру
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Оникуру
80
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Иттифак
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Иттифак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Шукри Хуссейн Аль-Ханфш
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