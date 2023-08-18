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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Иттифак
Аль-Хазм - Аль-Иттифак: обзор матча 18 августа 2023
Аль-Хазм
18.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттифак
17'
Р. Квайсон
52'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Иттифак
90'
+4
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
Витиньо
90'
+1
Замена
С. Аль-Муса
️️️️
А. Абдулла Азази
Желтая карточка
Т. Аль-Мутайри
81'
80'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
М. Дембеле
Замена
Б. Виана
️️️️
Я. Аль-Бакр
73'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Т. Аль-Абси
72'
52'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Желтая карточка
П. Рикардо
50'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
А. Аль-Мемаид
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
4
Sultan Tanker
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
3-3-1-2-1
16
Дамен
3
Аль-Абси
4
Рикардо
34
Аль-Дахиль
2
Аль-Бакр
4
Аль-Саяли
61
Аль-Отаиб
99
Аль-Мемаид
20
Тозе
29
Вина
7
Аль-Шаммари
4-2-1-1-2
48
Виктор
29
Абдулрахман
13
Хендри
70
Хатиб
32
Тиссеран
8
Аль-Гамди
3
Эздемир
11
Азази
11
Витиньо
19
Квайсон
9
Дембеле
2
Аль-Бакр
2
Виана
2
Виана
2
Аль-Бакр
3
Аль-Абси
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
3
Аль-Абси
99
Аль-Мемаид
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
99
Аль-Мемаид
11
Азази
6
Аль-Муса
6
Аль-Муса
11
Азази
11
Витиньо
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
11
Витиньо
9
Дембеле
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Иттифак
23
Ибрахим Заед
ВР
4
Sultan Tanker
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
4
Sultan Tanker
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Иттифак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
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