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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак: обзор матча 02 декабря 2023
Аль-Охдуд
02.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
73'
А. Буркэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
83'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Абдулла Азази
ГОЛ! 1:0!
А. Буркэ
73'
Замена
А. Кольядо
️️️️
Ф. Тэнасе
54'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
9
Леандре Тавамба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
4-1-2-2-1
28
Витор
8
4
Кверквелия
33
Буркэ
4
Аль-Рубаи
6
Аль-Муваллад
20
16
Педроса
77
Годвин
17
Тэнасе
9
Тавамба
3-2-3-1-1
48
Виктор
32
Тиссеран
70
Хатиб
29
Абдулрахман
13
Хендри
27
Аль-Шаммрани
23
Вейналдум
14
Хендерсон
11
Азази
10
Грей
19
Квайсон
17
Тэнасе
10
Кольядо
10
Кольядо
17
Тэнасе
11
Азази
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
11
Азази
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Иттифак
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
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