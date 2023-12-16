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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Таавун
Аль-Иттифак - Аль-Таавун: обзор матча 16 декабря 2023
Аль-Иттифак
16.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Таавун
41'
А. Эль-Махдиуи (П)
63'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Таавун
87'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
Флавио
87'
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
М. Факихи
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
М. Дембеле
77'
76'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
М. Барроу
63'
ГОЛ! 0:2!
Матеус
Пас отдал
Ж. Педро
55'
Желтая карточка
Ж. Педро
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эль-Махдиуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
3-2-3-2
48
Виктор
13
Хендри
32
Тиссеран
70
Хатиб
27
Аль-Шаммрани
61
Аль-Отаиб
14
Хендерсон
11
Азази
23
Вейналдум
19
Квайсон
9
Дембеле
3-1-2-2-2
1
Маилсон
5
Жиротто
93
Аль-Салули
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
10
Матеус
15
Аль-Ояяри
99
Барроу
9
Педро
9
Дембеле
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
8
Флавио
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
8
Флавио
42
Факихи
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
42
Факихи
99
Барроу
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Таавун
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
30
Saleh Alohaymid
ВР
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Таавун
1
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
9
1
Офсайды
1
1
Количество передач
139
433
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Шукри Хуссейн Аль-Ханфш
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