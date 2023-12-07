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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак: обзор матча 07 декабря 2023
Аль-Шабаб
07.12.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
88'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
А. Абдулла Азази
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Я. Карраско
88'
85'
Красная карточка
Д. Грей
Красная карточка
Г. Куэльяр
85'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
К. Жуниор
79'
69'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Хатиб
Замена
Х. Диалло
️️️️
А. Радиф
69'
Красная карточка
Э. Банега
66'
Желтая карточка
Я. Сантос
12'
Желтая карточка
Х. Аль-Монассар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Ким Сын-Гю
88
Аль-Ями
29
Сайсс
4
Сантос
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
10
Карраско
21
Радиф
13
Жуниор
3-2-3-1-1
48
Виктор
32
Тиссеран
13
Хендри
70
Хатиб
29
Абдулрахман
27
Аль-Шаммрани
14
Хендерсон
23
Вейналдум
11
Азази
10
Грей
19
Квайсон
10
Карраско
12
Канаба
12
Канаба
10
Карраско
13
Жуниор
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
13
Жуниор
21
Радиф
13
Диалло
13
Диалло
21
Радиф
11
Азази
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
11
Азази
70
Хатиб
9
Дембеле
9
Дембеле
70
Хатиб
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Иттифак
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
2
2
1
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
5
Количество передач
342
166
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
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