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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак: обзор матча 28 августа 2023
Аль-Хиляль
28.08.2023, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
24'
Малком
41'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
Желтая карточка
Х. Аль-Давсари
90'
+5
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
+2
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
Малком
86'
78'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Аль-Гамди
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
77'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
77'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Микаэл
77'
61'
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
Б. Эздемир
ГОЛ! 2:0!
С. Аль-Давсари
41'
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
А. Митрович
24'
13'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
23
Жабер Карради
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
28
Канно
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-2-2-1-1
48
Виктор
13
Хендри
70
Хатиб
27
Аль-Шаммрани
12
Аль-Хавсави
3
Эздемир
8
Аль-Гамди
14
Хендерсон
11
Азази
11
Витиньо
19
Квайсон
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
27
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
27
Абдулхамид
10
Малком
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
10
Малком
30
Микаэл
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
30
Микаэл
8
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
3
Эздемир
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
3
Эздемир
11
Витиньо
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
11
Витиньо
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
23
Жабер Карради
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
23
Жабер Карради
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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