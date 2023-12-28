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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Хазм
Аль-Иттифак - Аль-Хазм: обзор матча 28 декабря 2023
Аль-Иттифак
28.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хазм
70'
Д. Грей
90+1'
Тозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Хазм
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тозе
85'
Замена
Ю. Аль-Шаммари
️️️️
М. Аль-Тани
84'
Желтая карточка
Б. Виана
Замена
А. Аль-Гамди
️️️️
М. Аль-Кувайкиби
83'
72'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
М. Абусабаан
72'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
Ф. Селемани
ГОЛ! 1:0!
Д. Грей
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
20
Тозе
(К)
АП
29
Вина
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
4-1-2-2-1
48
Виктор
27
Аль-Шаммрани
32
Тиссеран
13
Хендри
29
Абдулрахман
2
Махзари
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Грей
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
3-4-3
16
Дамен
7
Селемани
99
Аль-Мемаид
2
Виана
2
Аль-Бакр
4
Рикардо
88
Абусабаан
50
Кашиш
17
Аль-Тани
29
Вина
20
Тозе
7
Аль-Кувайкиби
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
7
Аль-Кувайкиби
88
Абусабаан
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
88
Абусабаан
17
Аль-Тани
7
Аль-Шаммари
7
Аль-Шаммари
17
Аль-Тани
7
Селемани
19
Бадамоси
19
Бадамоси
7
Селемани
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Хазм
97
Амин Аль-Бухари
ВР
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Хазм
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
507
314
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Harbi, Saudi Arabia
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