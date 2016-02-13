Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Майкл Тернер - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Тернер
    Команда Саутенд Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 11 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    7'
    30.04.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    19.04.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    09.04.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 4:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    02.04.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.03.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    05.03.2016 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.02.2016 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    20.02.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    13.02.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 4:0 Брентфорд (Лондон)
    15.12.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.12.2015 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    17.10.2015 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.10.2015 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:1 Престон (Престон)
    26.09.2015 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    19.09.2015 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:2 Фулхэм (Лондон)
    50'
    15.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.09.2015 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    29.08.2015 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    • Читайте нас: 
    11