Майкл Тернер - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Саутенд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Саутенд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|7'
|30.04.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|09.04.2016
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|05.03.2016
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.02.2016
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|4:0
|Брентфорд (Лондон)
|15.12.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.12.2015
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|17.10.2015
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.10.2015
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Престон (Престон)
|26.09.2015
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|19.09.2015
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:2
|Фулхэм (Лондон)
|50'
|15.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)