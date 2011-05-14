Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бастиан Шульц - статистика

Завершил карьеру
10 июля 1985 (41)
#8 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
14.05.2011
Вердер
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
3 : 2
05.02.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
29.01.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
5 : 1
22.01.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
16.01.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 3
20.11.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
3 : 3
13.11.2010
Штутгарт
1' - 52'
40'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
3 : 1
07.11.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
30.10.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 1
23.10.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
17.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 1
02.10.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
26.09.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
5 : 0
22.09.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
18.09.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 1
12.09.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
27.08.2010
Бавария
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
1 : 3
21.08.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
1
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+