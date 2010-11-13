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Кайзерслаутерн - Штутгарт
Кайзерслаутерн - Штутгарт: обзор матча 13 ноября 2010
Кайзерслаутерн
13.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
58'
И. Мицански
76'
И. Иличевич
78'
М. Абель
19'
А. Бока
32'
Какау
50'
К. Гентнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Штутгарт
Желтая карточка
М. Дельпьер
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
Замена
Л. Йессен
️️️️
С. Ривич
Желтая карточка
И. Иличевич
ГОЛ! 3:3!
М. Абель
Пас отдал
К. Тифферт
ГОЛ! 2:3!
И. Иличевич
Пас отдал
К. Тифферт
Замена
Ф. Дежен
️️️️
Х. Булахруз
ГОЛ! 1:3!
И. Мицански
Пас отдал
К. Тифферт
Замена
И. Мицански
️️️️
Б. Шульц
Замена
И. Иличевич
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Гентнер
Замена
Х. Булахруз
️️️️
П. Функ
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
Б. Шульц
Желтая карточка
Т. Зиппель
ГОЛ! 0:2!
Какау
Пас отдал
Ч. Марика
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Бока
Пас отдал
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
25
Стивен Ривич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Иржи Билек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-5-1-1
21
Зиппель
0
Бугера
25
Амедик
6
Абель
25
Ривич
30
Моравек
6
Пецос
8
Тифферт
21
Кирх
8
Шульц
29
Лакич
3-2-3-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
15
Дельпьер
5
Нидермайер
13
Функ
15
Бока
10
Гебхарт
4
Гентнер
28
Треш
18
Какау
19
Марика
25
Ривич
18
Йессен
18
Йессен
25
Ривич
30
Моравек
16
Иличевич
16
Иличевич
30
Моравек
8
Шульц
19
Мицански
19
Мицански
8
Шульц
Булахруз
4
Дежен
4
Дежен
Булахруз
13
Функ
23
Булахруз
23
Булахруз
13
Функ
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Штутгарт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Иржи Билек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
22
Марк Циглер
ВР
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
20
Иржи Билек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Фритц Вальтер
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