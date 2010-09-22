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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кайзерслаутерн
Боруссия Д - Кайзерслаутерн: обзор матча 22 сентября 2010
Боруссия Д
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
31'
Л. Барриос
38'
К. Гросскройц
65'
М. Хуммельс
75'
Р. Левандовски
88'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 5:0!
Л. Барриос
Пас отдал
Л. Пищек
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Н. Суботич
Замена
Я. Моравек
️️️️
С. Лакич
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
И. Билек
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Гетце
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 3:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
И. Мицански
️️️️
Э. Хоффер
Замена
К. Вальх
️️️️
О. Кирх
Желтая карточка
М. Амедик
ГОЛ! 2:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
Н. Шахин
ГОЛ! 1:0!
Л. Барриос
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
Н. Суботич
16'
2'
Желтая карточка
С. Лакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
6
Кевин Гросскройц
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
20
Иржи Билек
ОП
8
Кристиан Тифферт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
26
Пищек
10
Кагава
6
Гросскройц
10
Барриос
4-1-2-1-2
21
Зиппель
23
Дик
25
Амедик
20
Родней
18
Йессен
20
Билек
21
Кирх
16
Иличевич
8
Тифферт
29
Лакич
27
Хоффер
3
Суботич
28
Сантана
28
Сантана
3
Суботич
6
Гросскройц
27
Гетце
27
Гетце
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
29
Лакич
30
Моравек
30
Моравек
29
Лакич
21
Кирх
33
Вальх
33
Вальх
21
Кирх
27
Хоффер
19
Мицански
19
Мицански
27
Хоффер
Остались в запасе
Боруссия Д
Кайзерслаутерн
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Боруссия Д - Кайзерслаутерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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