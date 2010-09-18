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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
Кайзерслаутерн - Хоффенхайм: обзор матча 18 сентября 2010
Кайзерслаутерн
18.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
47'
Э. Хоффер
75'
Э. Хоффер
40'
Л. Густаво
77'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
Замена
С. Руди
️️️️
С. Салихович
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 2:1!
Э. Хоффер
Пас отдал
И. Билек
Желтая карточка
И. Иличевич
ГОЛ! 1:1!
Э. Хоффер
Пас отдал
К. Тифферт
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Д. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
20
Иржи Билек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
21
Оливер Кирх
ЦП
8
Кристиан Тифферт
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Демба Ба
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Бастиан Шульц
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
4-3-1-2
21
Зиппель
18
Йессен
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
20
Билек
16
Иличевич
21
Кирх
8
Тифферт
27
Хоффер
29
Лакич
4-1-2-3
34
Хаас
32
Бек
4
Шимунич
25
Ворса
5
Комппер
14
Густаво
23
Салихович
0
Вайс
26
Млапа
11
Ибишевич
19
Ба
23
Салихович
13
Руди
13
Руди
23
Салихович
0
Вайс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
0
Вайс
26
Млапа
7
Вукчевич
7
Вукчевич
26
Млапа
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Хоффенхайм
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фритц Вальтер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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