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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кайзерслаутерн
Бавария - Кайзерслаутерн: обзор матча 22 января 2011
Бавария
22.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
45'
А. Роббен
48'
М. Гомес
79'
М. Гомес
82'
М. Гомес
90+1'
Т. Мюллер
59'
Я. Моравек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 5:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
+1
ГОЛ! 4:1!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
Брено
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Замена
Л. Йессен
️️️️
А. Бугера
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
А. Бугера
Желтая карточка
К. Тифферт
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Т. Пецос
Замена
Ч. Амри
️️️️
Я. Моравек
Желтая карточка
О. Кирх
ГОЛ! 2:1!
Я. Моравек
Пас отдал
О. Кирх
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
(К)
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
6
Танос Пецос
ОП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-2-2-2
1
Крафт
32
Праньич
28
Бадштубер
44
Тимощук
21
Лам
14
Густаво
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-1-4-1
21
Зиппель
23
Дик
25
Амедик
20
Родней
0
Бугера
6
Пецос
21
Кирх
8
Тифферт
30
Моравек
16
Иличевич
37
Немец
14
Густаво
33
Брено
33
Брено
14
Густаво
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
0
Бугера
18
Йессен
18
Йессен
0
Бугера
30
Моравек
18
Амри
18
Амри
30
Моравек
6
Пецос
27
Хоффер
27
Хоффер
6
Пецос
Остались в запасе
Бавария
Кайзерслаутерн
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Бавария - Кайзерслаутерн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
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Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
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Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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