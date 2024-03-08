Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Шешуков
Новости
Александр Шешуков - новости
Завершил карьеру
15 апреля 1983 (43), Омск
#7 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Шешуков высказался об игре «Спартака» в этом сезоне
2024.03.08 12:36
3
Бракамонте: «Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался»
2023.02.23 12:25
В состав медийной команды РФС войдут два экс-спартаковца
2022.10.18 15:18
Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»
2022.01.14 10:52
9
Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»
2022.01.14 09:53
2
Шешуков: «Перед раздевалкой раздавался голос Смородской: «Ребята, все одеты? Я захожу!»
2022.01.14 09:15
2
Кубок России. Клуб Павлюченко, Янбаева, Шешукова «Знамя» вышел в групповой этап и сыграет с командой РПЛ
2020.09.02 20:59
11
Sport24: экс-спартаковец Шешуков подписал контракт с клубом ПФЛ «Олимп»
2019.06.19 01:21
1
«Балтика» – о разгрузке платежной ведомости: «Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков»
2019.02.02 11:20
Герус продолжает искать новый клуб
2017.02.16 06:18
2
Лепсая поблагодарил Шешукова за согласие играть в «Балтике»
2017.02.15 20:36
Фото
«Балтика» объявила о подписании контракта с Шешуковым
2017.02.15 19:22
1
Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»
2017.02.14 20:51
Шикунов: «Таких людей, как Калачев, сейчас мало»
2016.12.28 09:42
4
Шешуков: «Против «Зенита» без Халка играть сложнее»
2016.09.11 16:47
Фото
Шешуков подписал контракт с тульским «Арсеналом»
2016.06.14 18:04
6
Луценко, Мухаметшин и Шешуков помогут «Арсеналу» в Премьер-лиге
2016.06.08 14:28
2
Шешуков и Григорьев ушли из «Локомотива»
2016.05.31 00:12
11
Вместе с Дюрицей из «Локомотива» уйдут Шешуков и Григорьев
2016.05.18 22:00
6
«Мордовия» не комментирует возможность аренды Шешукова и Билялетдинова
2016.02.26 17:33
«Мордовия» хочет арендовать Шешукова
2016.02.26 13:29
Шешуков: «В ЛФЛ играть не буду»
2015.12.08 21:06
1
Сычев заявлен за любительскую команду
2015.12.08 17:26
9
Дюрица скоро вернется в общую группу
2015.09.11 01:14
Главные новости
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
7
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
17
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+