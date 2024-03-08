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    Шешуков высказался об игре «Спартака» в этом сезоне

    Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков считает, что команда не показывает цельной игры с 2017 года.

    «Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют. А бывают откровенно невзрачные. Может быть, удается добиться результата за счет класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал.

    Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться. К стабильности», – сказал Шешуков.

    Он также ответил на вопрос, нужен ли «Спартаку» российский тренер.

    «Мне кажется, нужно отталкиваться не от национальности, а от уровня тренера и стиля игры, который он ставит. Это самое главное», – отметил Шешуков.

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    Источник: RT

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    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1709892469
    а хватит ли остатка чемпионата для поиска стабильности
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709894379
    В 17 году тащили за уши хряков судьи! Почти все победы в конце игры с непонятным судейством!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709894474
    Какая игра может быть у укрывателей преступника! Никакой! Спартак славен в последние двадцать лет только скандалами и позором
    Ответить
    SLADE2019
    1709894994
    А какого клуба игра стабильная. Сейчас у наших клубов не тот уровень игроков, хотя кроме спартачей остальные неинтересны.
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    TIMOTHY
    1709897097
    Для пердива игра спама покатит! Для середины таблицы за акроном
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709901761
    Вспомнил юбилей Симоняна. Тогда чемпионство срамтака было с душком, вернее воняло судейскими чемоданами и поддержкой правительства. А выигрывали тогда с минимальным счётом в добавленное время и обязательным левым пенальти. Стыдоба с того чемпионства. Гыгыгы
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    VVM1964
    1709914136
    «Мне кажется, нужно отталкиваться не от национальности, а от уровня тренера и стиля игры, который он ставит. Это самое главное», – отметил Шешуков. - ВОТ ТУТ СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%, о чем писал уже НЕ ОДНОКРАТНО !!! ...
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