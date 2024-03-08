Шешуков высказался об игре «Спартака» в этом сезоне

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков считает, что команда не показывает цельной игры с 2017 года.

«Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют. А бывают откровенно невзрачные. Может быть, удается добиться результата за счет класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал.

Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться. К стабильности», – сказал Шешуков.

Он также ответил на вопрос, нужен ли «Спартаку» российский тренер.

«Мне кажется, нужно отталкиваться не от национальности, а от уровня тренера и стиля игры, который он ставит. Это самое главное», – отметил Шешуков.