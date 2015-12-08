Шешуков: «В ЛФЛ играть не буду»

Полузащитник «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о том, что не намерен выступать за клуб «БФС», играющий в Любительской футбольной лиге. Напомним, ранее стало известно, что Шешуков, Дмитрий Сычев и игрок «Арсенала» Дмитрий Смирнов заявлены за «БФС».

«Командой «БФС» занимаются мои друзья. Они всегда зовут поиграть, пусть даже один разок. Тем более в этой лиге немало известных уважаемых футболистов. Как говорится, друзьям отказывать не принято. Но сейчас скажу так: время играть на любительском уровне еще не пришло. Так что в ЛФЛ играть не буду, а друзьям сказал, чтобы отзаявили меня», – говорит Шешуков.