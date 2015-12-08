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    Сычев заявлен за любительскую команду

    Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев продолжит карьеру в любительском клубе "БФС", выступающем в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. На днях форвард был внесен в заявку любительской команды. Клуб "БФС" уже представляют несколько игроков, известных по выступлениям в Премьер-лиге. Это футболист "Локомотива" Александр Шешуков и игрок тульского "Арсенала" Дмитрий Смирнов.

    Стоит отметить, что "БФС" возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона А Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. На счету клуба 39 очков в 15 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2015 17:26
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    Комментарии (10)
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    richi
    1449585894
    Достойно, че
    Ответить
    Лыков
    1449588597
    Не позорьтесь. Доктор сказал в морг , значит в морг
    Ответить
    bringing
    1449588896
    Почему бы и нет. Футбол везде,футбол всегда.
    Ответить
    Arsenal-Zenit1994
    1449593306
    Докатились
    Ответить
    Добрый Бобер
    1449594078
    "Вы выступите за нашу команду, а я Вам дам... есять ысяч ублей..."
    Ответить
    Arhadiavol
    1449599516
    ах вот куда пропал Шешуков...жаль...
    Ответить
    headdevil
    1449601626
    О! А я играл в первом дивизоне. Сычев скатился короче. Ему 32 года всего-то.
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    anri1703
    1449627434
    мда Шешуков и Смирнов жаль конечно
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    ologreds
    1694996633
    numo451329
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