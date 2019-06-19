Sport24: экс-спартаковец Шешуков подписал контракт с клубом ПФЛ «Олимп»

Полузащитник Александр Шешуков продолжит карьеру в клубе ПФЛ «Олимп» (Москва), пишет Sport24. Москвичи прошли лицензирование как профессиональный клуб и будут проводить матчи в Мытищах.
Последним местом работы Шешукова была «Балтика», которая вылетела из ФНЛ, но осталась там в связи с отказом повышаться в классе команд ПФЛ.
- С 2010 по 2012 год Шешуков выступал за «Спартак» (43 матча в РПЛ, один гол).
- Больше всего игр хавбек провел за владивостокский «Луч» (2005-2008 годы, 85 матчей в чемпионате России, три гола).
- Главное достижение в карьере Шешукова – победа в Кубке России с «Локомотивом».