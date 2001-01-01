Введите ваш ник на сайте
€ 1,50 млн

Даниэль Руис Ривера - новости

ЦСКА
30 июля 2001 (24), Богота
#19 | Полузащитник
171 см
Колумбия
Статистика Новости
Челестини оценил дебют новичков ЦСКА
24 августа
ЦСКА впервые прописал зарплату в рублях в контракте легионера из дальнего зарубежья
20 августа
3
Руис прокомментировал переход в ЦСКА
16 августа
4
Видео ЦСКА арендовал колумбийского вингера
16 августа
7
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
9 августа
2
Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
8 августа
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА
7 августа
3
Раскрыты условия перехода Руиса в ЦСКА
2 августа
2
ЦСКА согласовал аренду колумбийского вингера
2 августа
3
Агенты вингера из чемпионата Колумбии высказались об интересе ЦСКА к игроку
31 июля
ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии
27 июля
1
