ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии

ЦСКА заинтересован в левом вингере «Мильонариоса» Даниэле Руисе Ривере. Колумбийский клуб хочет получить за продажу футболиста 3-4 миллиона евро. Красно-синие изучали кандидатуру игрока, который также может сыграть на правом фланге и позиции центрального атакующего полузащитника.

В приобретении Риверы очень заинтересованы португальские клубы. Нападающий также нравится спортивному руководству «Зенита», но клуб хотел бы подписать более статусного футболиста. Например, полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

Риверу также предлагали «Локомотиву», однако красно-зеленые рассчитывают приобрести игрока с более стабильной статистикой.