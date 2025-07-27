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ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии

Вчера, 21:16
1

ЦСКА заинтересован в левом вингере «Мильонариоса» Даниэле Руисе Ривере. Колумбийский клуб хочет получить за продажу футболиста 3-4 миллиона евро. Красно-синие изучали кандидатуру игрока, который также может сыграть на правом фланге и позиции центрального атакующего полузащитника.

В приобретении Риверы очень заинтересованы португальские клубы. Нападающий также нравится спортивному руководству «Зенита», но клуб хотел бы подписать более статусного футболиста. Например, полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

Риверу также предлагали «Локомотиву», однако красно-зеленые рассчитывают приобрести игрока с более стабильной статистикой.

  • 23-летний Руис Ривера в этом году провел за «Мильонариос» 26 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с колумбийским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Мильонариос ЦСКА Руис Ривера Даниэль
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Комментарии (1)
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Cleaner
1753647398
ЦСКА, заинтересуйся лучше покупкой НАПАДАЮЩЕГО! Сколько лет уже в команде ФОРВАРДА НЕТУ! ИЩИТЕ!
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