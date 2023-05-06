Даниэль Руис Ривера - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Руис Ривера
|Команда
|Мильонариос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Руис Ривера
|Команда
|Мильонариос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.05.2024
|1' - 90'
|Фламенго
|3:0
|Мильонариос
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|04.06.2023
|90' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.05.2023
|64' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.05.2023
|59' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|88'
|14.05.2023
|66' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.05.2023
|88' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|06.05.2023
|78' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.04.2023
|61' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|1' -72'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)