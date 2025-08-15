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Даниэль Руис Ривера
Трансферы
€ 900 тыс
Даниэль Руис Ривера - трансферы
30 июля 2001 (24), Богота
#19 | Полузащитник
171 см
Колумбия
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15.08.25 / 30.06.26
Мильонариос
ЦСКА
Аренда 435 тыс €
07.02.23 / 04.08.23
Мильонариос
Сантос
Аренда
01.01.22 / 30.06.27
Форталеза
Мильонариос
310 тыс €
01.01.21 / 31.12.21
Форталеза
Мильонариос
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