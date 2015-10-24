Рамирес - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Рамирес Сантос
|Фамилия
|До Насименто
|Команда
|Цзянсу Сунин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Рамирес Сантос
|Фамилия
|До Насименто
|Команда
|Цзянсу Сунин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|12
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.01.2016
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Челси (Лондон)
|28.12.2015
|68' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:0
|Челси (Лондон)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|19.12.2015
|82' -90'
|Челси (Лондон)
|3:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.12.2015
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:1
|Челси (Лондон)
|21.11.2015
|87' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|07.11.2015
|1' -76'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Челси (Лондон)
|31.10.2015
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4'
|24.10.2015
|1' -82'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|17.10.2015
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.10.2015
|1' -46'
|Челси (Лондон)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|43'
|26.09.2015
|73' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:2
|Челси (Лондон)
|79'
|19.09.2015
|68' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Арсенал (Лондон)
|16.08.2015
|1' -63'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Челси (Лондон)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Суонси (Суонси)