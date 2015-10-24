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    Рамирес - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Рамирес Сантос
    Фамилия До Насименто
    Команда Цзянсу Сунин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 12 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.01.2016 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.01.2016 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Челси (Лондон)
    28.12.2015 68' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:0 Челси (Лондон)
    26.12.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    19.12.2015 82' -90' Челси (Лондон) 3:1 Сандерленд (Сандерленд)
    14.12.2015 1' -90' Лестер (Лестер) 2:1 Челси (Лондон)
    21.11.2015 87' -90' Челси (Лондон) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    07.11.2015 1' -76' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Челси (Лондон)
    31.10.2015 1' -90' Челси (Лондон) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    4'
    24.10.2015 1' -82' Вест Хэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    17.10.2015 1' -90' Челси (Лондон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.10.2015 1' -46' Челси (Лондон) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    43'
    26.09.2015 73' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:2 Челси (Лондон)
    79'
    19.09.2015 68' -90' Челси (Лондон) 2:0 Арсенал (Лондон)
    16.08.2015 1' -63' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Челси (Лондон)
    08.08.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Суонси (Суонси)
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