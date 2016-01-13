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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 13 января 2016
Челси
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
19'
С. Аспиликуэта
71'
Р. Кенеди
32'
К. Гарднер
85'
Д. МакКлин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. МакКлин
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
84'
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Фабрегас
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кенеди
Пас отдал
Виллиан
71'
Желтая карточка
Т. Куртуа
69'
69'
Желтая карточка
Д. МакКлин
67'
Желтая карточка
Б. Майхилл
66'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Х. Саломон Рондон
58'
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Якоб
Желтая карточка
Д. Коста
49'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Педро
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
Пас отдал
Д. Флетчер
25'
Желтая карточка
К. Якоб
ГОЛ! 1:0!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
Б. Иванович
19'
8'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Моррисон
7'
Травма
Д. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
(К)
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
16
Джеймс МакКлин
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Терри
4
Зума
20
Иванович
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-4-1-1
13
Майхилл
15
Доусон
13
Ольссон
36
Маколи
35
Эванс
16
МакКлин
22
Якоб
24
Флетчер
11
Брант
7
Моррисон
23
Рондон
9
Педро
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Педро
4
Фабрегас
18
Матич
18
Матич
4
Фабрегас
23
Рондон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
23
Рондон
7
Моррисон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Моррисон
22
Якоб
38
Бераино
38
Бераино
22
Якоб
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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