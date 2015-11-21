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Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 21 ноября 2015
Челси
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
64'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Э. Азар
90'
+1
Замена
Рамирес
️️️️
Виллиан
87'
Замена
Оскар
️️️️
Педро
83'
73'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Хаусон
73'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
73'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Д. Мбокани
69'
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
64'
61'
Желтая карточка
С. Бассонг
47'
Желтая карточка
Г. О'Нил
Желтая карточка
Виллиан
35'
31'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Бегович
20
Иванович
4
Зума
26
Терри
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
29
Кенеди
9
Педро
19
Коста
10
Виллиан
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
13
Ольссон
6
Беннетт
14
Уисдом
21
Мулумбу
27
Редмонд
16
Хаусон
19
О'Нил
11
Брэди
70
Мбокани
10
Азар
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
10
Азар
10
Виллиан
7
Рамирес
7
Рамирес
10
Виллиан
9
Педро
8
Оскар
8
Оскар
9
Педро
70
Мбокани
14
Хулахан
14
Хулахан
70
Мбокани
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
16
Хаусон
35
Джером
35
Джером
16
Хаусон
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Челси - Норвич Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 22:25)
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