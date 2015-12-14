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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 14 декабря 2015
Лестер
14.12.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Челси
34'
Д. Варди
48'
Р. Марез
77'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Варди
88'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Р. Марез
82'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
Пас отдал
Педро
65'
Замена
Л. Реми
️️️️
Оскар
53'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Терри
Желтая карточка
Р. Хут
50'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
48'
Желтая карточка
Д. Варди
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
34'
31'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
29'
Травма
Э. Азар
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Дринкуотер
16'
Травма
Д. Дринкуотер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ЦП
10
Эден Азар
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
26
Терри
18
Матич
7
Рамирес
8
Оскар
10
Виллиан
19
Коста
10
Азар
4
Дринкуотер
10
Кинг
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
88
Инлер
88
Инлер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
30
Оказаки
9
Варди
26
Терри
4
Фабрегас
4
Фабрегас
26
Терри
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
8
Оскар
14
Реми
14
Реми
8
Оскар
Остались в запасе
Лестер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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