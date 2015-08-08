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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 08 августа 2015
Челси
08.08.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
23'
Оскар
29'
Ф. Фернандес (АГ)
28'
А. Айю
55'
Б. Гомис (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
90'
+3
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Виллиан
81'
79'
Замена
Эдер
️️️️
Б. Гомис
Замена
К. Зума
️️️️
С. Фабрегас
75'
70'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Монтеро
55'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Гомис
Замена
А. Бегович
️️️️
Оскар
54'
Желтая карточка
Д. Терри
53'
Красная карточка
Т. Куртуа
53'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Корк
40'
Замена
Д. Корк
️️️️
К. Сун-Юн
39'
Травма
К. Сун-Юн
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Фернандес
29'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
Оскар
23'
18'
Желтая карточка
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
3
Нил Тэйлор
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Франк Табану
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Сигурдссон
10
Монтеро
18
Гомис
8
Оскар
31
Бегович
31
Бегович
8
Оскар
4
Фабрегас
4
Зума
4
Зума
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Виллиан
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Монтеро
18
Гомис
24
Эдер
24
Эдер
18
Гомис
Остались в запасе
Челси
Суонси
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Челси - Суонси
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1, Спорт Плюс
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