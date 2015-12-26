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АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 26 декабря 2015
Челси
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
32'
Д. Коста
65'
Д. Коста
42'
Т. Дини (П)
56'
О. Игало
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уотфорд
90'
+3
Замена
А. Гедиура
️️️️
Т. Дини
Желтая карточка
Д. Коста
88'
83'
Желтая карточка
В. Бехрами
81'
Желтая карточка
Х. Холебас
Пенальти не реализован!
Оскар
80'
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
74'
73'
Замена
И. Анья
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
69'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Абди
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
65'
56'
ГОЛ! 1:2!
О. Игало
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
48'
Желтая карточка
К. Кэткарт
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
46'
44'
Желтая карточка
М. Бритос
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Дини
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
3
Бритос
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
22
Абди
85
Бехрами
85
Бехрами
22
Абди
14
Хурадо
21
Анья
21
Анья
14
Хурадо
14
Дини
6
Гедиура
6
Гедиура
14
Дини
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Челси - Уотфорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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