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Рамирес
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Рамирес - новости
Завершил карьеру
24 марта 1987 (39)
#7 | Полузащитник
180 см
Бразилия
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Экс-полузащитник «Челси» Рамирес объявил о завершении карьеры
2022.09.29 07:19
Экс-полузащитник «Челси» Рамирес подписал контракт с «Палмейрасом»
2019.06.14 06:17
«Цзянсу Сунин» хочет избавиться от экс-игрока «Челси» Рамиреса
2019.01.22 08:35
«Интер» хочет приобрести Ковачича, если сорвется переход Рамиреса
2018.01.20 13:59
3
«Интер» подыскивает замену Рамиресу для «Цзянсу Сунин»
2018.01.17 07:54
Рамирес надеется перейти в «Интер»
2018.01.10 21:33
3
Источник: Рамирес и Пасторе согласились перейти в «Интер»
2017.11.26 12:51
2
Спортивный директор «Интера» не стал отрицать интерес к Рамиресу
2017.10.30 22:51
Агент: «Джан присоединится к «Ювентусу» летом»
2017.10.24 14:55
3
Экс-хавбек «Челси» Рамирес зимой перейдет в «Интер»
2017.10.19 15:40
Рамирес ждет конкретного предложения от «Интера»
2017.10.11 09:51
1
«Интер» зимой намерен взять в аренду у «Цзянсу Сунин» Рамиреса или Тейшейру
2017.10.07 14:42
Шалимов: «Для дебюта в Премьер-лиге Грицаенко сыграл хорошо»
2017.08.01 11:51
Видео
Экс-помощник Конте в «Челси»: «Гол Рамиреса «Барселоне» в 2012 году – самый важный в истории клуба»
2017.06.11 01:02
2
Видео
В матче китайского чемпионата Рамирес едва не устроил драку с судьей
2016.07.10 22:38
1
Рамирес: «Ушел из «Челси» из-за Хиддинка»
2016.04.06 17:46
3
Оскар: «У меня нет желания покидать Европу и переезжать в Китай»
2016.02.21 17:13
Рамирес: «Виллиан рассказывал об «Анжи»
2016.02.04 17:19
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2016.01.30 19:02
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Терри: «Очень жаль, что Рамирес уходит»
2016.01.28 07:09
Китайские клубы потратили в январе на трансферы больше всех в мире
2016.01.27 23:49
2
Рамирес покинул «Челси» ради «Цзянсу Сайнти»
2016.01.27 17:34
7
«Челси» готов продать Рамиреса в «Цзянсу Сайнти» за 33 миллиона
2016.01.25 17:15
Рамирес готов перейти в китайский клуб
2016.01.25 14:33
1
«Челси» намерен продать Рамиреса в ближайшее время
2016.01.23 16:53
1
Куртуа восстановился и готов играть
2015.12.01 19:45
Куртуа сможет выйти на поле в матче с «Борнмутом»
2015.11.30 00:45
Оскар: «Ситуация в «Челси» не очень хорошая для Моуринью»
2015.11.01 22:50
АПЛ. «Ливерпуль» в гостях переиграл «Челси»
2015.10.31 17:39
12
«Челси» продлил контракт с Рамиресом до 2019 года
2015.10.29 22:21
1
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