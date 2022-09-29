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    Экс-полузащитник «Челси» Рамирес объявил о завершении карьеры

    Бразильский хавбек Рамирес закончил профессиональную карьеру.

    «Могу только поблагодарить бога за предоставленные возможности. Он привел меня на самый высокий уровень в спорте.

    Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства.

    Спасибо за все, футбол!» – написал 35-летний полузащитник в соцсетях.

    • Рамирес наиболее известен по выступлениям за «Челси» с 2010 по 2016 год.
    • С лондонской командой он выиграл 5 трофеев, в том числе титул АПЛ и Лигу чемпионов.
    • За сборную Бразилии игрок провел 52 матча и забил 4 гола. Обладатель Кубка Конфедераций-2009.

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    Источник: «Бомбардир»

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