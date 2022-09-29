Экс-полузащитник «Челси» Рамирес объявил о завершении карьеры

Бразильский хавбек Рамирес закончил профессиональную карьеру.

«Могу только поблагодарить бога за предоставленные возможности. Он привел меня на самый высокий уровень в спорте.

Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства.

Спасибо за все, футбол!» – написал 35-летний полузащитник в соцсетях.