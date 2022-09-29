Экс-полузащитник «Челси» Рамирес объявил о завершении карьеры

Бразильский хавбек Рамирес закончил профессиональную карьеру.
«Могу только поблагодарить бога за предоставленные возможности. Он привел меня на самый высокий уровень в спорте.
Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства.
Спасибо за все, футбол!» – написал 35-летний полузащитник в соцсетях.
- Рамирес наиболее известен по выступлениям за «Челси» с 2010 по 2016 год.
- С лондонской командой он выиграл 5 трофеев, в том числе титул АПЛ и Лигу чемпионов.
- За сборную Бразилии игрок провел 52 матча и забил 4 гола. Обладатель Кубка Конфедераций-2009.
Источник: «Бомбардир»