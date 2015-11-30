Куртуа сможет выйти на поле в матче с «Борнмутом»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сумет помочь своей команде во встрече 15-го тура АПЛ против «Борнмута». Бельгиец получил травму колена в начале сентября и только на минувшей неделе начал тренироваться. В его отсутствие стражем ворот «аристократов» является Асмир Бегович.

Кроме Куртуа в матче с «Борнмутом», вероятно, смогут принять участие Джон Терри, Рамирес и Радамель Фалькао, восстановившиеся после повреждений.

На данный момент «Челси» расположился на 14-й строчке в таблице после 14-ти туров, набрав всего 15 очков.