Рамирес ждет конкретного предложения от «Интера»

Полузащитник китайского клуба «Цзянсу Сунин» Рамирес в ближайшее в зимнее трансферное окно может переехать в Италию. Здесь в его услугах заинтересован «Интер».

«На данный момент ни один член руководства клуба не говорил мне о том, как изменится мое будущее. Но я бы хотел играть в Италии. Правда, пока нет никаких конкретных предложений. Если условия изменятся, то поговорю с моим агентом и семьей, чтобы найти лучшее решение», – цитирует слова Рамиреса Globoesporte.

Стоит отметить, что обоими клубами владеет Suning Group.