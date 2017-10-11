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    Рамирес ждет конкретного предложения от «Интера»

    Полузащитник китайского клуба «Цзянсу Сунин» Рамирес в ближайшее в зимнее трансферное окно может переехать в Италию. Здесь в его услугах заинтересован «Интер».

    «На данный момент ни один член руководства клуба не говорил мне о том, как изменится мое будущее. Но я бы хотел играть в Италии. Правда, пока нет никаких конкретных предложений. Если условия изменятся, то поговорю с моим агентом и семьей, чтобы найти лучшее решение», – цитирует слова Рамиреса Globoesporte.

    Стоит отметить, что обоими клубами владеет Suning Group.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 11 октября 2017, 10:05

      У них и так 5 центральных зачем 6й

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