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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 07 ноября 2015
Сток Сити
07.11.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Челси
52'
М. Арнаутович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Желтая карточка
Г. Джонсон
90'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
82'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ч. Адам
78'
76'
Замена
Л. Реми
️️️️
Рамирес
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Б. Кркич
69'
68'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
68'
Замена
Оскар
️️️️
А. Рахман Баба
Желтая карточка
Р. Шоукросс
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
52'
45'
+1
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Желтая карточка
Г. Уилэн
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
16
Чарли Адам
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Челси
32
Марко Амелия
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
8
Джонсон
12
Уилэн
16
Адам
9
Кркич
10
Шакири
19
Уолтерс
7
Арнаутович
4-1-1-3-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
26
Терри
4
Зума
21
Баба
18
Матич
7
Рамирес
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
9
Кркич
5
Кэмерон
5
Кэмерон
9
Кркич
16
Адам
17
Афеллай
17
Афеллай
16
Адам
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
21
Баба
8
Оскар
8
Оскар
21
Баба
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
7
Рамирес
14
Реми
14
Реми
7
Рамирес
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Марко Амелия
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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