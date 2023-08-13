Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер-Юэль Андерсен - статистика

Завершил карьеру
29 января 1991 (35), Виборг
#30 | Защитник
190 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олесунн
13
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
0 : 2
13.08.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Олесунн
1 : 0
30.07.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Викинг
3 : 1
24.07.2023
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Лиллестрем
5 : 1
19.07.2023
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Олесунн
0 : 3
16.07.2023
Одд
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
2 : 1
07.07.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Олесунн
1 : 0
02.07.2023
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Олесунн
2 : 3
11.06.2023
Тромсе
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Олесунн
1 : 3
04.06.2023
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Олесунн
3 : 1
16.05.2023
Мольде
1' - 76'
57'
50'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Олесунн
0 : 0
07.05.2023
Хаугесунд
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
3 : 0
03.05.2023
Олесунн
1' - 79'
33'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
4 : 0
30.04.2023
Олесунн
1' - 59'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
0 : 3
23.04.2023
Буде-Глимт
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Стремсгодсет
1 : 0
16.04.2023
Олесунн
80' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+