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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Тромсе
Олесунн - Тромсе: обзор матча 11 июня 2023
Олесунн
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
2 : 3
Завершен
Тромсе
82'
M. Karlsbakk
40'
В. Эрлиен
54'
В. Эрлиен
74'
Н. Вестерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Тромсе
90'
+2
Замена
М. Коскела
️️️️
С. Опсал
87'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
К. Антонсен
ГОЛ! 1:3!
M. Karlsbakk
82'
Замена
E. Kolv
️️️️
K. Jakobsen
81'
77'
Замена
T. Hafstad
️️️️
Я. Пейнтсил
74'
ГОЛ! 0:3!
Н. Вестерлунд
Замена
А. Диоп
️️️️
А. Андерсен
64'
Замена
А. Столас
️️️️
Й. Китолано
64'
54'
ГОЛ! 0:2!
В. Эрлиен
Пас отдал
Р. Йенссен
46'
Замена
A. Jenssen
️️️️
К. Психе
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Эрлиен
Пас отдал
С. Опсал
29'
Желтая карточка
К. Психе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
40
Eivind Kolv
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-3-3
1
Грютебуст
5
Феллман
27
Хопланд
30
Андерсен
25
Китолано
23
Сегберг
3
Мунксгор
7
22
8
4-2-2-3
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
22
Басси
26
Пейнтсил
25
12
15
Эрлиен
25
Китолано
23
Столас
23
Столас
25
Китолано
30
Андерсен
28
Диоп
28
Диоп
30
Андерсен
7
40
40
7
5
Опсал
33
Коскела
33
Коскела
5
Опсал
11
Антонсен
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
11
Антонсен
28
Психе
5
5
28
Психе
26
Пейнтсил
21
21
26
Пейнтсил
Остались в запасе
Олесунн
Тромсе
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
32
Marius Tollefsen
ВР
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Олесунн - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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