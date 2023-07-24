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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Олесунн
Викинг - Олесунн: обзор матча 24 июля 2023
Викинг
24.07.2023, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 1
Завершен
Олесунн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
41
Jone Berg
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
44
Диоп
18
Бьорсхол
10
Трипич
8
Язбек
11
де Ланлай
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
4-1-1-1-3
1
Грютебуст
3
Мунксгор
5
Феллман
27
Хопланд
25
Китолано
23
Сегберг
16
20
Атанга
8
19
22
Остались в запасе
Викинг
Олесунн
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
41
Jone Berg
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
41
Jone Berg
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Викинг - Олесунн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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