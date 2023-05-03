Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Олесунн
Мольде - Олесунн: обзор матча 03 мая 2023
Мольде
03.05.2023, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 0
Завершен
Олесунн
58'
М. Линнес
70'
М. Гредем
90'
С. Маннсверк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Олесунн
90'
Желтая карточка
У. Кольскоген
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Маннсверк
90'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Гредем
87'
79'
Замена
J. Moe
️️️️
Й. Китолано
79'
Замена
К. Бармен
️️️️
А. Андерсен
Замена
Н. Эдегор
️️️️
О. Брюнхильдсен
79'
78'
Замена
И. Атанга
️️️️
K. Jakobsen
ГОЛ! 2:0!
М. Гредем
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Линнес
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
58'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
48'
46'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Д. Феллман
Желтая карточка
Э. Брейвик
37'
33'
Желтая карточка
А. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
8
Левик
15
Бьорнбак
19
Хауган
33
Риса
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
28
Гредем
3-1-1-5
1
Грютебуст
27
Хопланд
2
25
Китолано
23
Сегберг
28
Диоп
22
5
Феллман
30
Андерсен
7
8
17
Брюнхильдсен
6
Эдегор
6
Эдегор
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
15
Кнутсон
15
Кнутсон
28
Гредем
25
Китолано
18
18
25
Китолано
30
Андерсен
10
Бармен
10
Бармен
30
Андерсен
5
Феллман
24
Кольскоген
24
Кольскоген
5
Феллман
7
20
Атанга
20
Атанга
7
Остались в запасе
Мольде
Олесунн
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Michael Lansing
ВР
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Мольде - Олесунн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Олесунн
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+