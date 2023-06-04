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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Бранн
Олесунн - Бранн: обзор матча 04 июня 2023
Олесунн
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 3
Завершен
Бранн
44'
М. Эбийе
48'
С. Хельтне Нильсен (П)
80'
Н. Кастро
90'
У. Матисен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Бранн
90'
ГОЛ! 1:3!
У. Матисен
Пас отдал
Б. Финне
88'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
80'
ГОЛ! 1:2!
Н. Кастро
77'
Замена
Н. Кастро
️️️️
О. Бломберг
77'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Ф. Кнудсен
Замена
H. Melland
️️️️
М. Эбийе
77'
Вторая желтая
К. Бармен
71'
61'
Замена
У. Матисен
️️️️
Ф. Берстинг
Желтая карточка
К. Бармен
52'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Хельтне Нильсен
Желтая карточка
А. Мунксгор
47'
Замена
К. Бармен
️️️️
А. Диоп
46'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Эбийе
Пас отдал
А. Мунксгор
44'
37'
Желтая карточка
Р. Кристиансен
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
K. Jakobsen
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Бранн
23
Торе Педерсен
ПЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
3-1-1-5
1
Грютебуст
25
Китолано
27
Хопланд
3
Мунксгор
23
Сегберг
28
Диоп
20
Атанга
5
Феллман
7
20
Эбийе
30
Андерсен
1-1-1-1-5
12
6
Нильсен
7
Майре
10
Берстинг
1
Дюнгеланд
11
Финне
11
Бломберг
20
Расмуссен
24
Кристиансен
25
Китолано
2
2
25
Китолано
20
Эбийе
16
16
20
Эбийе
28
Диоп
10
Бармен
10
Бармен
28
Диоп
7
8
8
7
3
Кнудсен
23
Педерсен
23
Педерсен
3
Кнудсен
10
Берстинг
14
Матисен
14
Матисен
10
Берстинг
11
Бломберг
9
Кастро
9
Кастро
11
Бломберг
Остались в запасе
Олесунн
Бранн
1
Michael Lansing
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Олесунн - Бранн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
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