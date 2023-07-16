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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Одд
Олесунн - Одд: обзор матча 16 июля 2023
Олесунн
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 3
Завершен
Одд
46'
Э. Рууд
70'
Э. Рууд
75'
Д. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Одд
Желтая карточка
K. Jakobsen
90'
+5
90'
+4
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
90'
+4
Замена
J. Svenungsen Skau
️️️️
Л. Овусу
90'
+4
Замена
T. Rekdal
️️️️
С. Овусу
Замена
S. Haram
️️️️
Д. Феллман
86'
Замена
H. Melland
️️️️
К. Бармен
81'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
И. Атанга
80'
75'
ГОЛ! 0:3!
Д. Томаш
Пас отдал
Э. Рууд
Замена
Н. Хопланд
️️️️
А. Андерсен
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Э. Рууд
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
Желтая карточка
К. Бармен
65'
Желтая карточка
И. Атанга
62'
46'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рууд
45'
+1
Желтая карточка
Э. Рууд
Желтая карточка
Д. Феллман
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Leon Hien
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Феллман
30
Андерсен
3
Мунксгор
23
Сегберг
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
22
8
3-4-1-3
2
Рууд
33
Томаш
21
Хаген
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
3
Баккей
24
Овусу
1
Вальстедт
9
15
30
Андерсен
27
Хопланд
27
Хопланд
30
Андерсен
5
Феллман
4
4
5
Феллман
10
Бармен
16
16
10
Бармен
20
Атанга
7
7
20
Атанга
24
Овусу
7
7
24
Овусу
28
Овусу
20
20
28
Овусу
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
Остались в запасе
Олесунн
Одд
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Олесунн - Одд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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