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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Хаугесунд
Олесунн - Хаугесунд: обзор матча 07 мая 2023
Олесунн
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Хаугесунд
83'
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
Б. Нжие
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
K. Jakobsen
80'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
И. Атанга
80'
78'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
V. Solheim
78'
Замена
С. Тунекти
️️️️
М. Санде
73'
Замена
Б. Лейте
️️️️
А. Паязити
Замена
У. Кольскоген
️️️️
А. Андерсен
71'
Желтая карточка
K. Jakobsen
64'
Замена
К. Бармен
️️️️
А. Диоп
60'
52'
Желтая карточка
О. Крузнелл
31'
Желтая карточка
Б. Нжие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
3-1-1-5
1
Грютебуст
25
Китолано
3
Мунксгор
27
Хопланд
23
Сегберг
28
Диоп
20
Атанга
5
Феллман
7
22
30
Андерсен
3-5-1-1
1
Селвик
5
21
22
Крузнелл
18
26
Кристенсен
27
Санде
4
Паязити
2
Теркильдсен
10
Нжие
12
28
Диоп
10
Бармен
10
Бармен
28
Диоп
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
30
Андерсен
24
Кольскоген
24
Кольскоген
30
Андерсен
7
8
8
7
18
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
18
4
Паязити
16
Лейте
16
Лейте
4
Паязити
27
Санде
17
Тунекти
17
Тунекти
27
Санде
10
Нжие
29
Диарра
29
Диарра
10
Нжие
Остались в запасе
Олесунн
Хаугесунд
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Олесунн - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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