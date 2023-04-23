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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Буде-Глимт
Олесунн - Буде-Глимт: обзор матча 23 апреля 2023
Олесунн
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
6'
А. Гренбек
17'
Ф. Мумбанья
59'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Буде-Глимт
88'
Замена
Л. Кубр
️️️️
Ф. Бьоркан
Замена
K. Ødven
️️️️
Э. Сегберг
88'
72'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
А. Гренбек
Замена
H. Melland
️️️️
А. Диоп
72'
69'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
69'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
69'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Пеллегрино
Пас отдал
П. Берг
Замена
А. Андерсен
️️️️
К. Бармен
46'
Желтая карточка
А. Мунксгор
40'
Желтая карточка
J. Moe
34'
17'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
М. Конрадсен
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гренбек
Пас отдал
М. Конрадсен
Желтая карточка
А. Диоп
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олесунн
26
Tor Erik Larsen
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
16
Henrik Melland
ЦП
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
4-1-2-1-2
1
2
27
Хопланд
3
Мунксгор
18
23
Сегберг
10
Бармен
28
Диоп
33
Эдемарксбаккен
20
Эбийе
5
Феллман
4-1-2-2-1
12
Хайкин
3
Серенсен
4
Бьортуфт
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
11
Гренбек
8
Конрадсен
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
28
Диоп
16
16
28
Диоп
23
Сегберг
32
32
23
Сегберг
10
Бармен
30
Андерсен
30
Андерсен
10
Бармен
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
11
Гренбек
10
Кьяер
10
Кьяер
11
Гренбек
15
Бьоркан
77
Кубр
77
Кубр
15
Бьоркан
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
Остались в запасе
Олесунн
Буде-Глимт
26
Tor Erik Larsen
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Юлиан Лунд
ВР
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
26
Tor Erik Larsen
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Олесунн - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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