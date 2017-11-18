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Олег Власов
Статистика
Олег Власов - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1984 (41)
#84 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Россия
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
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Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
16
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3 : 2
18.11.2017
Луч
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
12.11.2017
Сочи
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
2 : 0
16.09.2017
Тюмень
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1 : 2
10.09.2017
Авангард
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
1' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
55' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
1' - 74'
36'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2 : 2
30.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
1' - 75'
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