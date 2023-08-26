Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стеффен Скалевик - статистика

Завершил карьеру
31 января 1993 (33)
#15 | Нападающий
180 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
26.08.2023
Тромсе
62' - 90'
77'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
0 : 3
19.08.2023
Сарпсборг 08
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
12.08.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
5 : 1
06.08.2023
Сарпсборг 08
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
30.07.2023
Хаугесунд
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Мольде
5 : 1
22.07.2023
Сарпсборг 08
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
5 : 2
09.07.2023
Сарпсборг 08
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
11.06.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
Был в запасе
90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
1 : 2
16.05.2023
Сарпсборг 08
66' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
13.05.2023
Бранн
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
72' - 90'
78'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
30.04.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
23.04.2023
Одд
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 58'
38'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
10.04.2023
Буде-Глимт
61' - 90'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+